Kosova bugün genel seçimlere gidiyor

Kosova'da bugün genel seçimler düzenleniyor. Ülkede son hükümet krizinin ardından tekrar erken seçim ilan edilirken, 14 yıllık Kosova tarihi boyunca ülkede tek bir hükümet bile normal seçim süresi olan 4 yıl boyunca iktidarda kalamadı.

Ülkede 2019'da gerçekleşen son genel seçimlere göre seçmen sayısı 143 bin azalarak, bu seçimlerdeki kayıtlı seçmen sayısı 1 milyon 794 bin 862 oldu. Ülkenin seçim kuruluna göre bu azalmanın sebebi BM Kosova Misyonu tarafından verilen kimlik belgelerinin bu seçimde geçerli olmayacağının duyurulmasını gösterdi.

Aralık 2020'de Anayasa Mahkemesi'nin, Avdullah Hoti'nin Kosova Demokratik Birliği (Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK) liderliğindeki koalisyon hükümetinin, bir milletvekili tarafından yapılan geçersiz oyla göreve getirildiği için yasadışı olduğuna karar vermesi üzerine ülkede erken seçimler ilan edildi.

Hoti, Ekim 2019'da yapılan erken seçimlerden sonra iktidara gelen Albin Kurti liderliğindeki hükümetin, göreve başlamasından 51 gün sonra görevden alınmasının ardından başbakan olmuştu.

Vetëvendosje Hareketi üyesi Kurti, LDK üyesi Hoti, Kosova Demokrat Partisi (Partia Demokratike e Kosovës, PDK) üyesi Enver Hoxhaj başbakanlık için aday oldu.

Yapılan seçim anketlerine göre Vetëvendosje'nin en çok oyu alması bekleniyor. Ülkede düzen siyaseti içerisinde UÇK'yla doğrudan bağı olmayan tek parti sosyal demokrat Vetëvendosje, ülkedeki BM misyonunun varlığına ve özelleştirmelere karşı tutumuyla biliniyor, ancak AB ve ABD'yle olan ilişkilerde önceki hükümetlerden çok fazla ayrılmıyor.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashin Thaçi, geçtiğimiz aylarda Lahey'deki özel mahkeme tarafından insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle tutuklandı.