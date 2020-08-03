Kosova Başbakanı Hoti'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

Bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hoti gelişmelere rağmen Hükümetin çalışma dinamiklerinin etkilemeyeceğini söyledi. Hoti, Kosova'nın diyalog açısından ortaklarla ölçülen ve koordine edilen yapıcı yaklaşımı nedeniyle bölgede ve ötesinde bir istikrar unsuru olarak görüldüğünü söyledi.

Kosova menşeli KOHA'da yer alan habere göre Hoti, "Hükümet, Covid-19 ile mücadele ve ekonomik toparlanma olmak üzere iki gündeme odaklanmış durumda. Gelişmelere rağmen, Hükümetin çalışma dinamikleri etkilenmeyecek." sözlerni kullandı.

Başbakan Hoti, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendi kendisini izole edeceğini söyledi. Hoti, evden çalışacağını ve Hükümet gündeminin "etkilenmeyceğini" ekledi.

Başbakan Avdullah Hoti, dün öğleden sonra Covid-19 testi olmuştu.