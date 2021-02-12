Kosmosun fotoğrafını çekmek

Bilim ve Aydınlanma Akademisi her çarşamba soL TV'de Bilim ve Aydınlanma programlarıyla karşınızda. Bu hafta biyolog ve aynı zamanda astrofotoğrafçı Uygar Mitat ile uzay gözlemi ve uzayı fotoğraflamak üzerine söyleşiyoruz. Nâzım'ın dediği gibi "kosmosun kardeşliği" üzerine konuşuyoruz.