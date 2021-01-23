'Koskoca devlet bankası' Serdar Ortaç'a mı çalışıyor?

Halkı sürekli borçlandıran, en ufak gecikmede haciz tehdidini ortaya atan bankalar, sıra yandaşlara gelince "sizi hiç mahkemeye verir miyiz" diyor.

Erdoğan hayranlığıyla gündeme gelen şarkıcı Serdar Ortaç, Posta gazetesine verdiği röportajda bir devlet bankasının borçlarını nasıl ertelediğini açıkladı.

"Valla en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası 'Sen, Serdar Ortaç’sın, seni mahkemeye verir miyiz evlat...' diyerek borcumu sekiz ay erteledi. Ama özel banka olsa belki donumu alırdı" diyen Ortaç, "Zamanında çok yatırım yaptım. Oturduğum evin tüm sokağı, tüm mahalle benimdi. Eski Ali Sami Yen’in yanında 12 katlı plazam vardı. Babadan kalma fabrika... O hâlâ duruyor şükür. Diğer hepsi kötü alışkanlıklarımdan dolayı gitti" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın Saray toplantılarına katılan isimlerden olan Ortaç, yıllar önce Ahmet Kaya'ya yönelik bir törende yapılan saldırıda aldığı rolle biliniyor.

Bankalar binlerce yurttaşa icra takibi başlattı

Geçtiğimiz yıl ocak-ağustos döneminde 301 bin 840 vatandaş tüketici kredisini, 278 bin 53 kişi de kredi kartı borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alınmıştı.

Yurttaşların yakasına yapışan bankaların sıra Ortaç'a gelince "seni mahkemeye verir miyiz evlat..." demesi dikkat çekti.