Korunan alandan çalınan binlerce kamyon kum kimlere satıldı?

Antalya Kaş’taki kum çetesi operasyonu yaklaşık bir haftadır sessiz sedasız tartışılıyordu. Dün konuyla ilgili ayrıntıların bir kısmı ortaya çıktı, akşam haberimizde aktarmıştık. Ancak AKP’li meclis üyeleri ve partililerin de adının yer aldığı kum hırsızlığı olayıyla ilgili gözaltına alınanların tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, iddianame hazırlığının ise sürdüğü belirtiliyor.

Patara ÖÇK Bölgesinden binlerce kamyon kum sattılar

Patara Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti ormana ait araziden 3 bin kamyondan fazla kum alındığı, alınan kumların bir kısmının şahıs arazilerinde depolandığı bir kısmının ise kamyonlara doldurulup satıldığı iddia ediliyor. Kum alınan alanlarda oluşan boşlukların ise sera atıklarıyla doldurulduğu belirtiliyor.

Skandal kamuoyunun gündeminden kaçırılmak isteniyor

Konuyla ilgili bir başka ayrıntı ise olay hakkında yayın yasağı kararı alındığı yönünde. Böylesine vahim bir olay hakkında yayın yasağı kararı alınması ancak bilgi kirliliğinin artmasına yol açar. İktidar partisinin olayı kamuoyunun gündeminden kaçırmak yerine bir an önce tüm açıklığı ile aydınlatılmasını desteklemesi ve sorumluların hak ettiği cezaları alabilmesi için yargının baskılardan uzak bir şekilde görevini yapmasını sağlaması gerekiyor.

Havuz medyasında dikkat çeken tanıtım kampanyası

Ancak Kaş’ta kum hırsızlığı operasyonunun sürdüğü ve gözaltıların başladığı hafta, Konya merkezli bir endüstriyel taş (parke) üreticisi özel firmanın havuz medyasına verdiği çarşaf çarşaf reklam içerikli haberler de dikkat çekti.

'Patara'nın eşsiz kumu sokağına geliyor'

Firmanın ürettiği ürünler arasında “Patara” adı verilen parke taşları dikkat çekiyor. Ürünlerle ilgili kısa reklam filmi ise “Patara’nın eşsiz kumu sokağına geliyor” sloganıyla başlıyor:

'Patara'nın kumundan esinlendik'

Firmanın resmi internet sayfasında ise “Türkiye’nin en iyi kumlarından birine sahip olan Patara’dan esinlendik” deniliyor:

Yalnızca bir tesadüf mü?

Patara ÖÇK Bölgesi içerisinde bulunan Ova Mahallesinden alındığı belirtilen kumların nerelere ve kimlere satıldığı hakkındaki ayrıntılar henüz netlik kazanmış değil. Bu konuda kamuoyuna açıklayıcı bilgilerin aktarılacağını da düşünmüyoruz. Ancak Konya merkezli bir firmanın kumullarıyla ünlü bir bölgeyi kendine tanıtım yüzü olarak seçmesi ve "Patara’nın kumlarını sokağına getiriyoruz" ifadeleriyle reklam sloganı yapması oldukça manidar görünüyor.

İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yapmalı

Kum hırsızlığının ortaya çıktığı hafta dolaşıma sokulan bu ürün tanıtım kampanyası umuyoruz yalnızca bir tesadüften ibarettir. Biz dikkat çeken bu ayrıntının altını çizmek istedik. Ancak bunun tesadüf olup olmadığını ortaya çıkaracak olan devletin ilgili birimleridir. Korunan alan olan bölgeden çalınan kumların nereye satıldığı konusunda en başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmak üzere İçişleri Bakanlığı ve Antalya Valiliği’nin kamuoyunu aydınlatacak açıklama yapması yerinde olacaktır.