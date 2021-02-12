Koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu

Koruma altındaki 7 yaban keçisi, Dersim'in Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde ölü bulundu. Köylülerin durumu jandarmaya ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Dersim Şubesi'ne bildirmesinin ardından bölgeye gelen ekipler inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde, yaban keçilerinin vücudunda mermi izine rastlanılmadı. Keçilerden alınan numuneler, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi.

Yine aynı bölgede bir süre önce de 8 dağ keçisi ölü bulunmuş, alınan numuneler Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

2017'deki benzer ölümlerde de alınan numuneler sonucu ise hayvanların, keçi vebasına yakalandığı tespit edilmişti.