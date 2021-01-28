Korsanların kaçırdığı gemicilerle iletişim kuruldu

Gine Körfezi'nde 23 Ocak'ta saldırıya uğrayan Liberya bayraklı İngiliz şirketine ait M/V Mozart adlı gemiden kaçırılan 15 mürettebatla iletişim kurulduğu belirtildi.

Geminin teknik işletmesinden sorumlu Türk firması Boden Denizcilik mürettebatla iletişim kurduğunu, tamamının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini edindiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada "Boden Denizcilik, 23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi MOZART'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır" denildi.

Saldırıda geminin 2. mühendisi Azerbaycanlı Ferman İsmailov yaşamını yitirmişti.