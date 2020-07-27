Korsanlar çökertti iddiası var: Garmin bakımda

Akıllı teknolojik ürünleriyle tanınan küresel şirketin sunucuları yaklaşık iki gündür hizmet vermemekte.

Merkezi Kansas’ta bulunan teknoloji firması Garmin daha çok bireysel tüketiciler için ürettiği entegre GPS özellikli akıllı teknolojiye sahip ürünlerle biliniyor. Ancak firmanın ürünleri özellikle otomotiv ve denizcilik alanında çok daha karmaşık ürünlere sahip ve piyasada hatırı sayılır bir ağırlığa sahip.

İşte bu küresel aktörün ürünleri iki gündür Garmin veri tabanlarına ulaşamıyor. Kullanıcılara iletilen bilgide bakım dolayısıyla hizmet verilemediği söyleniyor. Ancak bu çapta büyük bir organizasyonun daha önceden hiç haber vermeksizin sunucularını bakıma alması pek muhtemel görünmüyor. Resmî olmayan bilgilere göre Garmin sunucularının saldırı altında olduğu iddia ediliyor. Günümüzde teknoloji devleri arasında yaşanan piyasada pazar kapma yarışlarının sorunun kaynağından bağımsız olarak akıllı sistemler pazarına da sıçradığını söylemek yanlış olmayacaktır.