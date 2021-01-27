Korsan saldırısında ölen gemi personelinin cenazesi memleketi Azerbaycan'a gönderildi

Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'un cenazesi, İstanbul-Bakü seferini yapan uçakla Azerbaycan'a gönderildi.

İsmailov'un cenazesi, Gabon'un başkenti Librevil'den sabaha karşı THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Cenaze, işlemlerin ardından saat 07.30'da THY'nin İstanbul-Bakü seferini yapan TK0332 sayılı tarifeli uçağa konularak toprağa verilmek üzere memleketi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gönderildi.

23 Ocak'ta, mürettebatı Türklerden oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart adlı gemi silahlı korsanlar tarafından kaçırılmış, 15 personel ise rehin alınmıştı. 19 kişilik mürettebattan Azerbaycanlı 2. Mühendis Ferman İsmailov yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada geminin kaçırılan personeliyle ilgili korsanların aileler ya da şirketle temasa geçmediklerini söylemişti.