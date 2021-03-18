Koronavirüsü ciddiye almayan Tanzanya Devlet Başkanı öldü

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli 61 yaşında öldü.

27 Şubat'tan beri kamuoyu önüne çıkmayan Magufuli'nin koronavirüse yakalandığı iddiası muhalif siyasetçiler tarafından dile getirilmişti. Salgını inkar eden Magufuli'nin ölüm nedeni ise kalp hastalığına bağlı komplikasyonlar olarak duyuruldu.

Tanzanya Devlet Başkan Yardımcısı Sami Suluhu Hassan dün yaptığı açıklamada Magufuli'nin Dar es Salaam'daki bir hastanede 17 Mart'ta kalp hastalığına bağlı komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü duyurdu.

Tanzanya'da muhalefet geçen hafta Magufuli'nin koronavirüse yakalandığını ancak bunun resmi olarak duyurulmadığını iddia etmişti. Muhalefet lideri Tundu Lissu geçen hafta yaptığı açıklamada, devlet başkanının Kenya'da Covid-19 tedavisi gördüğünü ve durumunun ağırlaşması üzerine tedavi için Hindistan'a götürüldüğünü iddia etmişti.

Başbakan Kassim Majaliwa ise Cuma günü yaptığı açıklamada gerçekdışı olduğunu söylediği iddialar için ülke dışındaki muhaliflerin "nefret" kampanyası nitelemesini yapmıştı.

Virüs inkarcısı açıklamaları ve tutumuyla öne çıkan devlet başkanlarından olan Magufuli salgına karşı dua edilmesini ve bitkisel buhar terapisini önermişti. Eski bir kimya öğretmeni olan "Buldozer" lakaplı Magufuli, maske zorunluluğuna, sosyal mesafe kuralına, aşıya karşı çıkmış ve koronavirüs testlerini tiye alan açıklamalar yapmıştı.

Tanzanya geçen Mayıs ayında Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını bildirmeyi durdurmuştu. Ülkede salgına ilişkin DSÖ'ye bildirilen son veri geçen Mayıs ayındaki 21 ölüm ve 509 vaka sayısı idi.

Magufuli'nin ardından 14 gün yas ilan edilen Tanzanya'da devlet başkanlığına, devlet başkan yardımcısı Sami Suluhu Hassan geçecek. Hassan ülkenin ilk kadın devlet başkanı olacak.