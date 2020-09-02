Koronavirüsten öldüğü iddia edilen imamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Siverek’te imamlık yapan Osman Çilenti'nin müftülükteki usulsüzlüklere karşı çıkınca koronadan ölenlerin cenazesini yıkamakla görevlendirildiği ve virüsten yaşamını yitirdiği iddialarıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

Urfa’nın Siverek'te iki yıldır cami imamı olarak görev yapan 44 yaşındaki Osman Çilenti, yaklaşık iki hafta önce Siverek Müftülüğü’nce koronavirüsten yaşamını yitirenlerin cenazelerini yıkamakla görevlendirildi. Müftülükteki usulsüzlüklere karşı çıktığı için Çilenti’ye bu görevin ceza olarak verildiği, kendisine salgından korunması amacıyla ekipman bile verilmediği iddia edildi.

Çilenti’nin bir cenaze yıkama esnasında kendisini kötü hissettiği ve birkaç gün sonra da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, iddialar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilisi, "Sosyal medyadaki iddiaları araştırıyoruz. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucuna göre ihmali olan kişiler varsa haklarında gerekli işlemler yapılacak" dedi.

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