Koronavirüslü kişi, tartıştığı komşusunun çocuğuna tükürdü

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi'nde iddiaya göre, aynı apartmanda oturan A.Ç., ile M.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.Ç., M.U.'nun kız çocuğu E.U.'nun yüzüne tükürdü. Komşuların tartışmasını gören apartman sakinleri ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Apartmana gelen Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.Ç. ile M.U.'nun kimlik sorgusu yaparak, ifadelerini aldı.

Yapılan kimlik sorgusunda A.Ç.'nin koronavirüslü olduğu ve karantinada olması gerektiğini tespit edildi.

A.Ç. hakkında adli işlem başlatılırken, karantinayı ihlal etmekten 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.