Koronavirüse yakalanan Soylu: Bu işe delikanlılık dayanmıyor

Koronavirüse yakalanıp tedavi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hastalık süreci hakkında "Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi. Şunu ifade etmem lazım; bu da bir afet, karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet" dedi.

"Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz" diyen Soylu, "Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin" ifadelerini kullandı.

Soylu bu açıklamayı İzmir'de başkanlığını yaptığı deprem değerlendirme ve koordinasyon toplantısı sırasında yaptı.

"Depremde ve afetlerde Türkiye'nin aldığı aksiyonu dünyanın en gelişmiş ülkelerinin alabilme kabiliyeti söz konusu değildir" iddiasında bulunan Soylu, İzmir depremi sonrası yapılan çalışmalara dair, "Bir taraftan çadır kentler yapıldı, ardından iaşe, yemek, tüm ihtiyaçlar karşılandı. Bunlar hep birlikte yapıldı. Şundan da çok memnunum; İzmir'de çok ciddi bir uyum var, buna ilişkin büyük memnuniyetimi ifade etmek isterim, bundan sonra da böyle devam eder" dedi.