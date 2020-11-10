Covid-19 testi pozitif çıkan Şener Şen'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Şener Şen'in kaldırıldığı hastanede 3 gün gözlem altında kalacağı bildirildi.
78 yaşındaki Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Koronavirüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Şener Şen, hastaneye kaldırıldı.
Haber Merkezi
Covid-19 testi pozitif çıkan Şener Şen'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Şener Şen'in kaldırıldığı hastanede 3 gün gözlem altında kalacağı bildirildi.
78 yaşındaki Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.