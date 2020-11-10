Koronavirüse yakalanan Şener Şen hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Şener Şen, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

Covid-19 testi pozitif çıkan Şener Şen'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Şener Şen'in kaldırıldığı hastanede 3 gün gözlem altında kalacağı bildirildi.

78 yaşındaki Şener Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.