Koronavirüse yakalanan hamile eşini mermiyle tehdit etti

İstanbul'da özel bir şirkette çalışan 6 aylık hamile İ.B., salgın nedeniyle esnek çalışma saati kapsamında mesai yapıyordu.

İ.B.'nin iş yerinde bir çalışanda Covid-19 çıkarken, diğer çalışanlara yapılan test sonrası İ.B.'nin de testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine evde karantinaya alınan genç kadın, eşi Volkan B. tarafından sürekli tehdit edilmeye başlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Volkan B., "Neden diğer arkadaşının negatif, senin pozitif çıktı" dedi, İ.B.'yi tehdit etti.

Devam eden baskıların ardından genç kadının doğum sancıları erken başladı. 23 Eylül'de de Şişli'deki bir hastanede doğum yaptı. Doğumdan sonra bebekle birlikte serviste olan eşinin yanına giden Volkan B., elindeki iki mermiyi İ.B.'nin avucuna sıkıştırdı ve "Bunları sakla, seninle görüşeceğiz" diye tehdit etti.

Tutuklandı

Bunun üzerine İ.B., Volkan B.'den şikayetçi oldu.

İfadesi alınan Volkan B. eşini tehdit etmediğini, sadece iş yerindeki bir erkek ve eşinde Covid-19 çıktığı için tartıştıklarını ve hastaneye gittiğinde alkol aldığını, elinde tespih niyetine stres amaçlı iki adet dolu fişek olduğunu, amacının korkutmak olmadığını ileri sürdü. İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Volkan B. hakkında 2.5 yıla kadar hapis istendi.