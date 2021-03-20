Koronavirüse yakalanan oyuncu Ali Sunal'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Eşi de koronavirüse yakalan Sunal'ın sağlık durumuna ilişkin ailesinden ve hastaneden henüz bir açıklama gelmedi.
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı
Covid-19'a yakalanan oyuncu Ali Sunal, hastaneye kaldırıldı.
Haber Merkezi
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ali Sunal'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Eşi de koronavirüse yakalan Sunal'ın sağlık durumuna ilişkin ailesinden ve hastaneden henüz bir açıklama gelmedi.