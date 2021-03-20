Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı

Covid-19'a yakalanan oyuncu Ali Sunal, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

Koronavirüse yakalanan oyuncu Ali Sunal'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Eşi de koronavirüse yakalan Sunal'ın sağlık durumuna ilişkin ailesinden ve hastaneden henüz bir açıklama gelmedi.

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