Koronavirüs vakalarının arttığı ilde düğün saatlerine sınırlama

Ardahan'da düğünlere koronavirüs tedbirleri kapsamında saat sınırlaması getirildi.

Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Kentte son günlerde diğer illerden gelenlerden kaynaklı vaka artışı olduğu belirtilen açıklamada, düğün törenlerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla bazı yeni kararlar alındığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden düğünlerle ilgili getirilen saat sınırlaması 10.00 ila 23.00 arası olacak ve aynı günde düğün ve bununla ilgili diğer etkinlikler bitecek. Düğün tek günle sınırlı olacak. Bu saatler dışındaki kutlamalara müsaade edilmeyecek."