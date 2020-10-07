Koronavirüs: Vaka sayıları arttı, Almanya’da kırmızı seviyeye geçildi

Almanya'da son 24 saatte 2 bin 828 koronavirüs vakasının görülmesiyle ülkede Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

İHA’da yer alan habere göre, Almanya'da birçok şehirde vaka sayısının artmasıyla ikaz seviyesi kırmızı seviyesine çıkarılarak, kahveler, barlar ve lokantalar Berlin'de 23.00 ile 06.00 arasında, Frankfurt'ta ise saat 22.00 ile 06.00 arasında kapalı tutulması kararlaştırıldı.

Hamburg, Kuzey Ren Vestfalya ve Hessen eyaletlerinde 100 bin kişi başına düşen yeni enfeksiyon sayılarının aşılmasıyla birlikte yapılacak olan kutlamaların sayısı 50'den 25 sayısına indirildi.