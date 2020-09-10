Koronavirüs teşhisi konulan yurttaş 9 gündür ilaç bekliyor

ANKA'nın haberine göre, Ankara’da artan vakalar nedeniyle filyasyon ekipleri yetersiz gelmeye başladı. Yurttaşlar filyasyon ekiplerini günlerce beklemekten şikayetçi oluyor. Bunun bir örneği Keçiören’de yaşandı.

Volkan Sarp 31 Ağustos günü koronavirüs testi yaptırdı ve 1 Eylül günü test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi. Filyasyon için 9 gün beklediler. Birlikte yaşadığı 75 yaşındaki kanser hastası annesi Şadiye Sarp’ın durumu riskli olmasına rağmen ekipler bir türlü gelmedi.

Şadiye Sarp oğlu ile aynı evde yaşadıklarını ve mümkün olduğunca kendisini korumaya çalıştığını belirterek, “Yemeğini dışarıdan veriyorum. Her gün sağlık ekiplerini arıyoruz. Aldığımız cevap ‘Sıraya koyduk, getireceğiz’. Ama ne getiren var, ne götüren” dedi. Anne Sarp, “Saldım çayıra, mevlam kayıra. Böyle olmaz” diye Sağlık Bakanlığı’na tepki gösterdi.