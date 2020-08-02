Koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 düğün iptal edildi

Antep'te koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket edildiği gerekçesiyle 2 düğün iptal edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen denetimlerde, polis ekipleri 13 düğün salonunda düğünleri kontrol etti.

Kentte 2 düğün, Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle iptal edildi, düğün sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, 8 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte sokak düğünlerinin yasak olduğunu ve salonlarda yapılacak düğünlerin ise saat 13.00-17.00 ve 20.00-23.00 yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.