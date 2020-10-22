Koronavirüs tedavisi gören CHP’li vekil yoğun bakımdan çıktı

Bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören Şanlıurfa Milletvekilimiz Aziz Aydınlık yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu her geçen daha gün iyiye gidiyor, kısa süre sonra aramızda olacak ve kaldığı yerden Şanlıurfa için çalışmalarını sürdürecek. @azizaydinlikchp @erbilaydnlkCHP