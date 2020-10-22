Koronavirüs tedavisi gören CHP’li vekil yoğun bakımdan çıktı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından bir süredir koronavirüs nedeniyle tedavi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.
CHP’li Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören Şanlıurfa Milletvekilimiz Aziz Aydınlık'ın yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu her geçen daha iyiye gidiyor, kısa bir süre sonra aramızda olacak ve kaldığı yerden Şanlıurfa için çalışmalarını sürdürecek."
6 Ekim'de koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyuran CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, 9 Ekim’de Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı.
Bir süredir Covid-19 nedeniyle tedavi gören Şanlıurfa Milletvekilimiz Aziz Aydınlık yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu her geçen daha gün iyiye gidiyor, kısa süre sonra aramızda olacak ve kaldığı yerden Şanlıurfa için çalışmalarını sürdürecek. @azizaydinlikchp @erbilaydnlkCHP— Deniz Demir (@demirdenizchp) October 22, 2020