Koronavirüs tedavisi gören Ahmet Kekeç öldü

Koronavirüs tedavisi gören Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, yaşamını yitirdi

Haber Merkezi

Uzun yıllar Star'da yazdıktan sonra bir süredir Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Ahmet Kekeç, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kekeç durumunun ağırlaşması üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı.