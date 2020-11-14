Uzun yıllar Star'da yazdıktan sonra bir süredir Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Ahmet Kekeç, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kekeç durumunun ağırlaşması üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Koronavirüs tedavisi gören Ahmet Kekeç öldü
Koronavirüs tedavisi gören Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, yaşamını yitirdi
Haber Merkezi
Uzun yıllar Star'da yazdıktan sonra bir süredir Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapan Ahmet Kekeç, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kekeç durumunun ağırlaşması üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı.