Koronavirüs tanısı konulan 10 kişiden biri sağlık çalışanı

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de koronavirüs tanısı konulan kişi sayısı 400 bine yaklaştı" diyen İlhan, sağlık çalışanlarının bu sayı içindeki yoğunluğuna dikkat çekerek, "Salgının başından bu yana 40 binden fazla sağlık çalışanı enfekte oldu, yarısı hekim 100'den fazla sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Bir başka deyişle Türkiye'de şu an için koronavirüs tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı" ifadesini kullandı.