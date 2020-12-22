'Koronavirüs mutasyonu Türkiye'de tespit edildi mi?' sorusuna yanıt geldi

İngiltere'de görülen koronavirüs mutasyonuna ilişkin Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan açıklama geldi.

Milliyet'e konuşan Kara, “Bizim ülkemize geldiyse ve bu aralık ayının başı gibi teorik olarak olma ihtimali var. Ama şu ana kadar bizim ülkemizdeki izlemlerde bu virüs tespit edilmedi" dedi.

Kara, "Dünyanın pek çok ülkesinde tıbbi alt yapıya sahip ülkelerde, takipler yapılıyor. Türkiye’de de böyle takipler yapılıyor. Düzenli aralıklarla farklı bölgelerden gelen virüslerin, hangi mutasyonlarnın olduğu izleniyor. Bu güne kadar öyle bir tespit olmadı. Ama bu Türkiye’de olmamıştır, yoktur anlamına gelir mi? Hayır. Yine de bizim önlem almamız lazım. Girerse, sayıların artışına neden olabilir. O nedenle Türkiye’nin ilk etapta aldığı önlemler makul, mantıklı" ifadesini kullandı.

Kara sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yeni virüsten dolayı farklı bir uygulamada bulunmamıza gerek yok. Sadece şu: Maske ve mesafeye yine aynı ciddiyeti göstermemiz gerekiyor. Kısıtlamalar evet, rakamların aşağıya inmesini sağladı. Bizim bu önlemlere devam etmemiz gerekiyor.

Bulaşmanın kolaylaşması demek, hastalığın ağır geçirilmesi anlamına gelmez. Bu virüs daha kolay bulaşacak olabilir. Yaz aylarında şöyle bir değerlendirmemiz olmuştu: Yaz aylarında karşılıklı, maskesiz, açık havada, 1 metre mesafeden 10 dakikalık bir konuşma virüsün bulaşmasına neden oluyor. Kış aylarında bu 2-3 dakikaya düşüyor. Böyle bir mutasyon varsa bu süre 1-2 dakikaya düşer. Bunun anlamı, vaka sayısında bir miktar artış olması anlamına gelebilir ama hastalığı daha ağır geçirecekler anlamına gelmez."