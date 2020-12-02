Koronavirüs eczaneleri de vurdu: 31 kişi hayatını kaybetti

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), Covid-19 nedeniyle 25 eczacı, 6 da eczane çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, Türkiye'de koronavirüsten ilk can kaybının bir eczacı olduğunu hatırlatarak "Eczacılar birinci sınıf sağlık hizmetleri sunucusu ve olaylardan ilk etkilenen meslek grubu. Pandeminin ilk görüldüğü günden bu yana kendi önlemlerini alan eczacılara yoğun iş düşüyor. Hasta bir insanın ilk girdiği yer eczane, son çıktığı yer de eczane. Hatta hastalar bazen doktora gitmeden direkt eczanelere geliyor" dedi.