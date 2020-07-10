Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Gençlerde vaka sayısı artıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayılarının hızlı bir şekilde düşerek binlere geldiğini ancak daha sonra düşüşün durduğunu söyledi. Özlü son günlerde meydana gelen vakalarda gençlerin sayısının arttığını belirterek, "Türkiye'deki vakalara baktığımız zaman hastaların yaş ortalamasının daha genç yaşlara doğru çekildiğini görüyoruz. İlginç olan ise hastaneye yatan hastalarında yaş ortalaması düşüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de vaka sayılarının 5 binlerden hızlı bir şeklide binli rakamlara indiğini dile getiren Özlü katıldığı CNN TÜRK canlı yayınında şu açıklamalarda bulundu:

'Son 1-1.5 aydır vaka sayılarımız istenildiği ölçüde düşmüyor'

"Bu noktada oldukça iyi bir düşüş eğrisi ele etmiştik. Ama son 1-1.5 aydır vaka sayılarımız istenildiği ölçüde düşmüyor. Duraklamaya uğradı. Bu da bazı noktalarda sorun olduğu anlamına geliyor.

'Kontrol edemediğimiz, yönetemediğimiz bir risk var'

Kontrol edemediğimiz, yönetemediğimiz bir risk var. Bunların ne olduğunu görüyoruz. Özellikle gençlerde daha fazla olmak üzere bana bir şey olmaz felsefesine dayalı bir davranış biçimi var. Oysa herkese bir şey oluyor. Çünkü bu virüs herkese bulaşabiliyor ve herkesi öldürebiliyor.

'Hastalığa yakalanma yaşı düşüyor'

Türkiye’deki vakalara baktığımız zaman hastaların yaş ortalamasının daha genç yaşlara doğru çekildiğini görüyoruz. İlginç olan ise hastaneye yatan hastaların da yaş ortalaması düşüyor. Gençlerde daha ağır vakalar görülmeye başlandı. Gençler daha çok hastalanmaya başladı ama yaşlılar daha fazla hayatlarını kaybediyor. Çünkü, gençlerin bulaştırdığı yaşlılar maalesef gençler kadar buna dirençli değil.

'Hiç kimse yalancı öz güven sahibi olmasın'

Kimse güvende değil. Bu virüs insan seçmiyor. Hiç kimse yalancı öz güven sahibi olmasın. Bu virüsten korunmak için yapmamız gereken şey son derece basit. Diğer kişiyle aramızdaki 1.5 metrelik mesafeyi korursak, her ikimizde karşılıklı maske takarsak, her hangi birimizde virüs olsa bile bu virüs bize bulaşmıyor.

'Ülke olarak zaman kaybediyoruz'

Duyarsız, bana bir şey olmaz diyen, aldırış etmeyen, bu konuda rahat davranan bir kitle var. Bu kitlenin dikkatsizliği tedbirsizliği yüzünden bundan etkileniyoruz ve bu süreç uzuyor. Ülke olarak zaman kaybediyoruz.

'Son günlerde aile içi bulaşlar çok fazla'

Genel toplumsal törenler var. Sünnet,nişan, düğün nikah,asker uğurlama gibi törenlerde bir kişi pozitif olsa yüzlerce kişiye bulaşıyor. Virüs tedbirsizliği atlamıyor. En ufak bir fırsat eline geçtiğinde hemen onu değerlendiriyor. Son günlerde aile içi bulaşlar çok fazla. Maalesef insanlar akrabalarıyla bir araya geliyorlar. Yemekler yeniliyor, çay kahve içiliyor, sohbet ediliyor. O günler eskide kaldı. Artık bunları yapamayız. Böyle ortamlarda maske takılamıyor.

'Kurban Bayramı'nda evde miyiz?'

Şu gün açıklansın demek beni aşan bir durum. Bayrama doğru tekrar risk değerlendirilmesi yapılacak. Genel bir kısıtlama-yasaklama gündemde yok ama illerde, il hıfzıssıhha kurulları gerek duyarlarsa böyle kısıtlamalar yapabilir, yetkileri var. İller sanıyorum bayrama yakın bir zamanda kendi durumlarını değerlendireceklerdir. Bir ilde enfeksiyon tırmanış halindeyse, o zaman bu ilde kurbanla ilgili sürecin eskisi gibi tekrarlanması sıkıntı yaratacak. Düşme trendindeyse o zaman yine bazı tedbirlerle, kontrollü şekilde bayram yapılabilir."