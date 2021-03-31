Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de toplanacak, toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapılacak.

Haber Merkezi

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak.

Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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