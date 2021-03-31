Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak.
Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Haber Merkezi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de toplanacak, toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapılacak.
Haber Merkezi
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak.
Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.