Koronavirüs aşısı Sputnik V'in ilk partisi dolaşıma girdi

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen dünyanın ilk koronavirüs aşısı Sputnik V dolaşıma girdi.

Sputnik'ten Daria Bedenko'nun haberine göre, Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından yeni koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik geliştirilen 'Gam-COVID-Vac' (Sputnik V) aşısının ilk partisi, Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli kalite testlerini geçti ve dolaşıma açıldı" ifadelerine yer verildi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüs aşısının klinik deneylerin 3. aşamasındaki gönüllülere bu hafta yapılmaya başlanacağını açıklamıştı.