Koronavirüs aşısı için randevu verilmeye başlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşılamasının perşembe veya cuma günü başlayacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından bugün itibariyle aşı için 'mhrs.gov.tr' ve ALO 182 üzerinden randevu verilmeye başlandı.

İlk aşamada sağlık çalışanları, yaşlı ve engelli yurttaşlarla koruma evlerinde kalanların aşılanacağı duyurulmuştu.

Yurttaşlar, öncelik gruplarına göre kendilerine ulaşan bildirimden sonra, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinden, ALO 182 üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabilecek.

Yeterli aşı var mı?

Randevu verilmeye başlanmasına karşın Türkiye'de henüz yeterli dozda aşı bulunmuyor. Şu ana kadar Türkiye'ye 3 milyon doz aşı gelirken, iki doz olarak yapılacak bu aşı 1,5 milyon kişiye yetecek.

Çinli firmayla 50 milyon doz aşı alımı anlaşması yapılırken, diğer dozların ne zaman geleceğine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Almanya'dan da aşı alımı için görüşmeler yapıldığı duyurulmuştu.