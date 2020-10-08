Koronavirüs aşı denemelerine İzmir'de başlandı

Çin'den getirilen koronavirüs aşı adayının, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmasına dün itibariyle başlandı.

Hastanenin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu aşı denemelerinin sürdüğü 20 merkezden biri olmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Hastanede aşının, ilk etapta 34 gönüllü sağlık çalışanına uygulandığı öğrenildi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse, ülke genelinde bugüne kadar gönüllü olan yaklaşık 150 sağlık çalışanına aşı uygulandığını ancak aşı uygulanan sağlık çalışanlarında ciddi bir yan etkinin gözlenmediğini söyledi.

Köse "Yapmış olduğumuz, bu Faz 3 çalışmasıyla aşının insanları yeterince koruyup koruyamadığı ve ne kadar antikor oluşturduğunu gözlemleme fırsatımız olacak. Bu çalışmada yer almanın, bir enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji hocası olarak beni oldukça heyecanlandırdığını da belirtmek isterim. Yapılan aşı çalışmalarının insanlık ve insanlarımız için umut verici olacağını temenni ediyorum" dedi.