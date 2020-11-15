Koronavirüs açısından İstanbul'un riskli ilçeleri

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Dr. Nilüfer Aykaç, 'Verilerle İstanbul Profili-Covid-19 İstanbul' başlıklı bilimsel raporunda, nisan ayında salgının kentteki etkisine ilişkin verileri analiz etti.
Aykaç’ın raporuna göre, İstanbul açısından Covid-19 pandemi yaygınlığı yaş dinamiğinden önemli ölçüde bağımsız ilerledi. Raporda, riskin 65 yaş ve üzeri nüfusun yoğun olduğu yerlerin aksine, mavi yakalıların ikamet ettiği bölgelerde oluştuğu ortaya kondu.
Raporda şu saptamalara yer verildi:
- “Mavi yakalıların ikamet ettiği Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Ümraniye, Çekmeköy, D-100 hattı ve Küçükçekmece hastalık açısından en riskli yerler olduğu anlaşılmıştır.
- Kurtköy, Pendik, Samandıra, Ümraniye ve Tuzla ise Anadolu Yakası’nın en riskli bölgeleri olmuştur. Mavi yakalılar, ağırlıkla Beylikdüzü, Birlik, Dudullu, İkitelli, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Deri Sanayi, Tuzla ve Tuzla Kimya Sanayicileri organize sanayi bölgelerinde çalıştıkları için ikametleriyle, iş yerleri arasındaki mesafeyi her gün katetmek zorunda kaldılar. Bu hareketlilik, İstanbul’da Covid-19 salgınında artışa neden olmuştur.”