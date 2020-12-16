'Korona'dan sonra isyan'

Kemal Okuyan soLTV'de her Pazartesi yayınlanan 'Gündem' programında o hafta programa konuk olan bir gazetecinin sorularını yanıtlıyor. Bu hafta konuk olarak programı sunan ve Okuyan'a sorularını yönelten Mustafa Kemal Erdemol oldu. Bir saati bulan programın başlığı "2021'den umutlanmak için bir neden var mı?" olarak konulmuştu.

Okuyan dünyadaki gelişmeleri, ABD seçimlerini ve Türkiye siyasetini Erdemol'un sorularıyla değerlendirirken, Covid-19 salgınının olası sonuçlarına ilişkin de görüşlerini paylaştı.

Gündem soL TV'de yayımlanan "Kemal Okuyan'la Gündem" programına bu hafta Mustafa Kemal Erdemol katıldı.

'Egemenler de hazırlıksız yakalandı'

Okuyan, egemenlerin salgından emek ve halk düşmanı faydalar elde etmek için çabalasalar da aslında hazırlıklı olmadıkları bir süreçle karşılaştıklarını söyledi ve salgınla birlikte insanlık cephesinde de bir birikim oluştuğunu öne sürdü. "Ekonomik açıdan bazı kalıcı sonuçları olacak belki ama toplumsal hayatta, protesto biçimlerinde, toplumsal ilişkilerde büyük değişiklikler yapabileceklerini düşünmüyorum, egemenler bunu isterler ama çok mümkün gözükmüyor" diyen Okuyan salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte dişe diş bir kavga olacağını, insanlığın "açık kapatması" gerektiğini söyledi ve 2021'den bu açıdan umutlu olduğunu belirtti.

Okuyan'ın Erdemol'un ilgili sorusuna verdiği yanıt şöyle:

"Kapitalizm de hazırlıklı girmedi bu sürece. Biraz daha hazırlıklı olsalardı başımıza daha büyük çoraplar örebilirlerdi.

O yüzden ekonomik açıdan bazı kalıcı sonuçları olacak ama ben toplumsal hayatta, insanların yaşam alışkanlıkları, protesto biçimleri, toplumsal ilişkileri, bütün bunlarda çok büyük değişiklikleri gerçekleştirebileceklerini düşünmüyorum. Egemenler bunu isterler ama bu çok mümkün gözükmüyor.

Siyasi iktidarlar kaygı duyuyor

Hatta tam tersi bir acısını çıkarma hali gündeme gelebilir. Ben büyük devletlerin, sadece onlar da değil, Türkiye gibi istikrarsız ülkelerde siyasi iktidarların bundan kaygı duyduklarını düşünüyorum. Korona döneminde bile ABD'de, Fransa'da, Almanya, İspanya, İngiltere gibi yerlerde sert tepkiler ortaya çıktı toplumda. Bu salgın kontrol altına alındıktan ya da baskılandıktan sonra bunların artma olasılığı var. Buna karşı yeni önlemler almak zorunda kalabilirler.

Ben dişediş bir kavga olacağını düşünüyorum. Bu illa bizim istediğimiz biçimlerde olmaz ama insanlık bazı şeyleri kabullenmeyecek. Ben daha önce de söyledim. Bizde kısıtlamaların biraz kalktığı yaz aylarında dendi ki "insanlar dikkat etmiyor, insanlar yanyana geliyorlar". Evet bu bir açıdan kötü ama ben bunun bir açıdan da iyi olduğunu düşünüyorum. Yani insanlık kısıtlanmayı kabullenmiyor.

Toplumsal yaşamın bastırılamaması iyi bir şey

Çünkü zaten şöyle bakıyor: Ben işe gitmek zorundayım, toplu taşımaya biniyorum. 10 saat çalışıyorum, sömürülüyorum. E ondan sonra da ben çıkıp arkadaşımla bir çift laf etmeyecek miyim? Bu doğru soru. Sorumsuzluk filan da değil. Sorumsuzluk, insanları bu salgın döneminde sömürmeye, sağlıksız koşullarda çalıştırmaya devam etmektir. Yoksa insanlar toplumsal ilişkilerini sürdürmeye çalışırken haksız falan değiller. Bu iyi bir şey.

O yüzden ben 2021'de salgının getirdiği atmosferin tersine dönebileceğini düşünüyorum ve bundan da umutluyum açıkçası.

Açık kapatması lazım insanlığın, hesap sorması lazım çünkü şu anda sınırlı hesap soruluyor. Bazı ülkelerde eylemler, mitingler daha fazla yapılıyor ama Yunanistan'da görüyorsun, iki metre arayla. Omuz omuza diye bir sözümüz var değil mi? Ezilenler omuz omuza olmadan bir mücadeleye katılmış olmuyor.

O yüzden bunun acısını çıkaracağız, başka çaresi yok."