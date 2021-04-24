Korona inkarcıları Berlin'de sokağa döküldü

Almanya çapında koronavirüs kısıtlamalarının yeniden sıkılaştırılması üzerine önceki gün Berlin'de korona inkarcıları sokağa döküldü.

Hükümet binasının olduğu bölgede polis ve göstericiler arasında zaman zaman şiddetli çatışmaların da yaşandığı gösteriler meydana geldi. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı protestoda 2 bin 200 polis görevlendirildi.

Çatışmalarda 29 polisin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Gösteride, Querdenker (yanal düşünenler) isimli grubun ve faşist parti AfD'nin (Almanya İçin Seçenek) sloganları öne çıktı.

Katılımcıların bir kısmı Cumhurbaşkanı'nın ikamet ettiği Belleveu Sarayı'na yürürken, polis burada 3 bin civarında kişinin toplandığı bilgisini verdi. Gün içinde gruplar halinde gösteriler devam ederken, 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Uzun süredir eyaletler arasındaki görüş ayrılığı Almanya çapında kurallar konulması önünde engel teşkil ediyordu. Bu hafta sağlanan fikir birliği ardından yeni kısıtlamalar ülke çapında geçerli olacak.

Querdenker grubu geçtiğimiz haftalarda hiçbir önleme uymaksızın yaklaşık 15 bin kişiyle Stuttgart kentinde eylem yapmış, ardından idari mahkeme tarafından uzun tartışmalar sonucu grubun protestolarının yasaklanması kararı verilmişti. Buna rağmen pek çok kentte protestolar devam ediyor.