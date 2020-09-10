Korkut Boratav Dayanışma Meclisi'ne katıldı

"Hocaların hocası" sosyalist iktisatçı Korkut Boratav'ın Dayanışma Meclisi'ne katıldığı duyuruldu.
Konuyla ilgili görüştüğümüz Boratav şöyle konuştu:
Dayanışma Meclisi bildirisi her renkten sosyalistin, sermayenin tahakkümüne baş kaldıran tüm sol ve devrimci akımların özlem ve arayışlarına yanıt veren bir çağrıdır. Doğal olarak bu yüzden katıldım. Bu süreci başlatan, gelişimine emek verecek tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim. Elimden gelen katkıları yapacağım.
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