Körfez ülkeleri Atina'da 'Doğu Akdeniz' toplantısına katıldı

Bazı Körfez ülkelerinin temsilcilerinin, Doğu Akdeniz gündemini görüşmek üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldiği belirtildi.

Yunanistan menşeli Ekathimerini'de yer alan habere göre, halihazırda düzenli olarak toplantılar yapan Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır dışişleri bakanlarıyla birlikte Atina'da yapılacak görüşmeye Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yetkililerin katıldığı bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, görüşmelere katılan ülkelerle düzenli olarak toplantılar yapılacağını kaydetti.