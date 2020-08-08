Kore'de sel felaketi: Kim Jong Un sel bölgesine gitti

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Devlet Başkanı Kim Jong Un, sel felaketiyle yüzyüze olan Kuzey Hwanghae eyaletine bağlı Unpha ilçesinin Taechong-ri bölgesini teftiş etti.

Mevsimsel yağmurlar nedeniyle birkaç gün art arda yükselen akarsu, Unpha ilçesinin Taechong-ri bölgesinde 730'dan fazla tek katlı evi ve 600 hektar pirinç tarlasını sular altında bırakırken 179 evse yıkıldı.

Çok sayıda konutun ve geniş ekilebilir arazinin sular altında kaldığı bölgede durumu hakkındaki bilgi alan Kim, Unpha İlçesinin tüm sakinlerinin güvenli bölgeye önceden tahliye edilmeleri sayesinde ölen olmadığını öğrendiğinde gerçekten rahatladığını söyleyerek, Parti ve iktidar organlarını, işçi örgütlerini ve kamu güvenliği kuruluşlarını evlerini kaybeden bölge sakinlerinin yaşamlarını istikrara kavuşturmak ve onları rahatlatmak için sorumlu bir şekilde görev yapmaya çağırdı.

Selden etkilenen insanlara, yaşamlarını mümkün olan en kısa sürede istikrara kavuşturmak için uyuyacak alan, gündelik mallar, ilaçlar ve diğer ihtiyaç maddelerini hızlı bir şekilde tedarik etmenin öncelikli olduğunu söyleyen KDHC Devlet Başkanı, bu görevin tamamen Parti Merkez Komitesi'nin ilgili departmanlarında olduğunu belirtti.

Parti Merkez Komitesi ve Halk Silahlı Kuvvetleri Bakanlığı'nın ilgili bölümlerine sel hasarı rehabilitasyon merkezini organize etme emri veren Kim, rehabilitasyon için gerekli olan malzeme ve güçleri doğru bir şekilde hesapladıktan sonra merkeze rapor verilmesini istedi.

Seferberlik ilanı

Merkezi planlama kurumlarının, selden etkilenenlerin yeni inşa edilen 800 model eve yerleştirilmesi ve projenin mümkün olan en erken ve en üst seviyede tamamlanması gerektiğini kaydeden Kim, Halk Ordusu'nu rehabilitasyon için seferber etmeye karar verdiğini açıkladı.

Halk Ordusu'nda gerekli bir kuvvet oluşturup acilen konuşlandırması ve enkaz halindeki evlerin, yolların ve bölgelerin ilçe halkıyla düzenlenmesine öncelik vermesi talimatını veren Kim, rehabilitasyon için gerekli olan çimento gibi malzemelerin sağlanması için tedbirlerin alınmasının önemini vurguladı.