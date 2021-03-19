Kore Malezya'yla diplomatik ilişkilerini kesti

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Dışişleri Bakanlığı KCNA'ya yaptığı açıklamada, Malezya'yla diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. Söz konusu karar Malezya'nın tutsak aldığı bir KDHC yurttaşını ABD'ye teslim etme girişimini takiben geldi.

Malezya iki yıl önce ülkede bulunan bir Koreliyi "yolsuzluk" ve "karapara aklama" suçlamalarıyla herhangi bir kanıt sunmadan tutuklamıştı. KDHC yurttaşı Mun Chol Myong'un Singapur'da yasal ticari faaliyetlerde bulunduğunun altını çizen Bakanlık açıklamasında Malezya'daki konsolosluk avukatının mahkemeden defalarca kanıt istediğini ancak Malezyalı yargı kurumlarının tutuklamayı destekleyen herhangi bir meşru gerekçe sunmadığı vurgulandı.

Mun'un "akıl almaz bir komplo uydurarak güpegündüz tutuklandığını" belirten Dışişleri, Malezya'nın "temel hukuki erdem ve bağımsızlıktan yoksun olduğunu tam olarak ortaya koymakta" olduğunu söyledi.

Malezya'daki yargı makamlarının baş yetkililerinin tümünün, olaydan kısa bir süre sonra Malezya'daki ABD Büyükelçisi tarafından düzenlenen partiye çağrıldığını hatırlatan Kore Dışişleri Bakanlığı burada yargıçların "büyük armağanlar alacaklarına dair bir sözle ayrıldığını" ve hatta "ücretsiz silah teslimatı" için bir pazarlık bile yapıldığını savundu.

Pyongyang "Bu gerçeğin kendisi, birkaç dolar para kazanmak için adaleti, ahlakı ve vicdanı bir kenara atmakta tereddüt etmeyen Malezya otoritesinin iğrenç doğasından fazlasıyla söz ediyor." dedi.

KDHC Dışişleri Bakanlığı, "ABD'nin baskısına boyun eğerek Kore'ye karşı büyük düşmanca eylemde bulunan Malezya ile diplomatik ilişkilerin tamamen koptuğunu" ilan etti ve bu andan itibaren, Malezya hükümetinin iki ülke arasında meydana gelebilecek tüm sonuçların tüm sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

Pyongyang, bu olayın "sahne arkası manipülatörü ve ana suçlusu" olarak nitelendirdiği ABD'nin de "ödenmesi gereken bedeli ödeyeceği" uyarısında bulundu.