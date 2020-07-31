Kore Başbakanı, karantina altındaki Kaesong'a gitti

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDCH) Başbakanı Choe Ryong Hae dün şehirde alınan acil salgın karşıtı çalışmaları denetlemek için Kaesong'a gitti. Choe Ryong Hae, pandemiyle mücadele için alınan kararın uygulanması kapsamında, kentin yakınında kurulan kontrol noktalarını denetledi ve durum hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Koronavirüs şüphesi taşıyan 24 yaşındaki bir adamın Güney Kore'den KDHC'ye kaçak yolla girmesinin ardından Güney Kore sınırındaki Kaesong şehrinde karantina ilan edilmişti. KDHC'de bir Covid-19 vakasına rastlanmamış olmasından kaynaklı olarak söz konusu adamın ülkeye hastalığı sokan kişi olmasından endişeleniliyor.

Güney Kore'yse tecavüzle suçlanan ve sınırdan kaçak geçen kişinin Covid-19 taşımadığını iddia ediyor.

Kore menşeli gazete Rodong Sinmun virüsü önlemek, dikkatsizlik ve atalete karşı kapsamlı tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Gazete Perşembe günü, "Ülkemizde tek bir enfeksiyon olmasa dahi, dikkatsizlik hayal edemeyeceğimiz veya telafi edemeyeceğimiz ölümcül bir krize neden olabilir." yazdı.