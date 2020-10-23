Koray Aydın: Gücümün sahibi Meral Akşener'dir

İYİP'te muhaliflerin hedefindeki isim olan Koray Aydın, Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuştu.

Aydın, Ümit Özdağ'ın tüm kongrelerde kaybettiğini, bu yüzden aday olamadığını söylerken, "Seçilemeyenler il kongrelerinde kazanamayanlardır. Şimdi Ümit Özdağ ‘aday olmadım’ diyor; olmadın mı, olamadın mı? Olamadın... Çünkü İstanbul’da taraf oldun kaybettin, FETÖ’cü diye suçladın seçilen adayı. Bursa’daki adayı da yine FETÖ’cü diye suçladın o da kazandı seçimi. Yine Ankara’da, Antalya’da aday çıkardın, kaybettin; her yerde kaybettin" dedi.

"Oy verilmeyecekler" listesini kendisinin hazırlamadığını söyleyen Aydın, "Kaybedenlere bir gerekçe lazım... Partide de en güçlü adam beni görüp bana saldırıyorlar” dedi.

Aydın, “Bu benim gücüm değil. Bu güç Genel Başkan adına kullanılan bir güçtür; bu kadar basit" derken, "Bu gücün sahibi partinin lideri Meral Akşener’dir. Ben onun adına burada görev yapıyorum, bana bu görevi o verdi. Ben güçlü değilim güçlü olan Meral Akşener… Teşkilatı yöneten, Genel Başkan’ın en güvendiği kişi değil midir? Başarılı görürse devam ettirir. Zor bir iş ayrıca... İdealize olmasam, bu partinin Türkiye’nin geleceği olduğunu görmesem, buna inanmasam ben bunu yapmam. Yapmadığım görev kalmadı ki, Bakanlık, TBMM Başkan Vekilliği, Grup Başkan Vekilliği yaptım; Alparslan Türkeş’in, Devlet Bahçeli’nin Genel Sekreteriydim; yapmadığım görev yok ki…” ifadesini kullandı.

İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’a da tepki gösteren Aydın, “Sen bunun kongresine gitmemişsin, telefonuna çıkmamışsın, ayağına gelmemişsin. Aytun’cuğum sen bu kongreyi nasıl alacaktın yani? Partideki odana gelmezsin, seçildiğin günden beri İzmir’deki seçim bölgesindeki ilçelere dahi gitmedin. Adamlar feveran halinde. Kimsenin telefonuna çıkmıyorsun, medya üzerinden siyasal zemin hazırlıyorsun. Bu delege bunları biliyor, görüyor… Sonra diyor ki Koray Aydın oyun kurdu; işim yok da bir de seninle mi uğraşacağım? Seni tanıyorum zaten. Senin için oyun kurmama gerek yok, etkisiz elemansın ve yalan konuşuyorsun" dedi.