Köprüde çift yönlü ücret iddiasına yanıt geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü geçiş ücreti alındığına dair iddialarını bir kez daha yalanladı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dün yayımladığı geçiş bilgileri görseliyle Karayolları'nın yalan söylediğini, köprüde çift yönlü ücret alındığını iddia etmişti.

Karayolları'ndan yapılan açıklamada "Bahse konu olan geçişlere dair verdiğiniz bilgilerin, aynı şirkete ait farklı araçlar olduğu, tek gün içerisinde birden fazla kez aynı yönde geçiş yaptıkları ve tek yön ücreti alındığı tespit edilmiştir. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir, kamuoyuna tekraren duyurulur" denildi.