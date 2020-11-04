Köprüde çift yönlü ücret iddiası: İnceliyoruz...

Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul'da Boğaz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü geçiş ücreti alındığına dair iddiaları yalanlamıştı.

Yıllardır devam eden uygulamada sadece Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ücret uygulaması yapılıyordu.

Bu ücret de 1. sınıf araçlarda 10,50 olarak uygulanıyordu.

Eylül ayında gündeme gelen iddiaya ilişkin açıklama yapan Karayolları Genel Müdürlüğü, "KGM sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyurulur" demişti.

Ancak bu açıklamanın ardından Habertürk yazarı Fatih Altaylı, KGM'nin yalan söylediğini ve çift yönlü ücretlendirme aldığını yazdı, bir hekime ait olduğunu belirttiği geçiş bilgilerini paylaştı.

KGM'den soL'a açıklama

Söz konusu iddialara ilişkin ulaştığımız Karayolları Basın Birimi, söz konusu yazı sonrası inceleme yaptıklarını, iddianın incelendiğini dile getirdi.

Açıklamada, "Bir hekime ait olduğu söylenen geçiş bilgilerini öğrenmek için harekete geçtik, bir çalışma yürütüyoruz. Çift yönlü bir ücretlendirme yok. Bu iddia da incelenerek bir açıklama yapılacak" denildi.