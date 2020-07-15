Köprü girişinde zincirleme kaza

İstanbul'da saat 16:30 sıralarında D-100 kara yolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ankara istikametinde kaza meydana geldi.

Yolda ilerleyen 5 araç henüz belirlenemeyen nedenle bir anda birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar gördü.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde trafik kilitlendi. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.