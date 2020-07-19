Köpeğe sopayla şiddete gözaltı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir köpeğe elindeki sopayla şiddet uygulayan Erol Bayraktar, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bayraktar elindeki sopa ile köpeğe şiddet uygularken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından çok sayıda hayvansever köpeğe uygulanan şiddete tepki gösterdi.

Jandarmaya yapılan şikayet üzerine ekipler Bayraktar'ı kelepçe takarak gözaltına aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri köpeği koruma altına alarak hayvan barınağına götürdü.