Köpeğe cinsel istismarda bulundu, para cezası kesildi

Bolu'da, köpeğe cinsel saldırıda bulunan E.Y. hakkında bin 33 TL para cezası uygulandı. Bolu Belediyesi de E.Y.'ye 15 bin TL para cezası kesti.

DHA'nın haberine göre, Okçular köyünde evinin balkonunda oturan bir yurttaşın polise ihbarının ardından bölgeye sevk edilen ekipler 26 yaşındaki E.Y.'yi gözaltına aldı.

E.Y. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem uygulandı, bin 33 TL para cezası kesildi. E.Y.'ye Bolu Belediyesi de 15 bin TL para cezası kesti.

"Hayvan Hakları Kanunu"nun kısa süre içinde Meclis’e gelmesi beklenirken, ilk izlenimler düzenlemenin yetersiz olduğu yönünde. Düzenlemenin çıkması için uzun yıllardır mücadele yürüten isimlerden biri olan Hayvan Hakları Federasyonu’nun Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, "hayvana istismarı kapsam dışında tutma eğilimi" olduğunu söylemişti.