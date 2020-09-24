Kop Dağı'nda tünel inşaatında patlama sonrası göçük: 8 işçi yaralandı

Bayburt-Erzurum karayolunda Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde, bilinmeyen nedenle patlama sonrası göçük meydana geldi. Göçüğün ardından tünelde mahsur kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlatıldı. Bayburt Valisi 8 işçinin tünelden yaralı olarak çıkarıldığını söyledi.

Haber Merkezi

Bayburt-Erzurum karayolunda yapımı süren Kop Dağı Tüneli’nde patlamanın ardından göçük meydana geldi.

Tünel içinde kalan işçilere ulaşmak için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim "8 yaralı tünelden çıkarıldı. Tünelde mahsur kalan kimse yok, yaralıların sağlık durumu iyi" açıklamasını yaptı.

İnşaat-İş Sendikası patlamanın gaz sıkışması sonucu yaşandığının tahmin edildiğini bildirdi ve tünelde çalışan işçilerin 1 yıl önce "İşler bir gün gecikince azarlayanlar 3 aydır maaş ödemiyor" diyerek greve çıktığını hatırlattı: