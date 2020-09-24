Kop Dağı'nda tünel inşaatında patlama sonrası göçük: 8 işçi yaralandı

Bayburt-Erzurum karayolunda Kop Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelde, bilinmeyen nedenle patlama sonrası göçük meydana geldi. Göçüğün ardından tünelde mahsur kalan işçilere ulaşmak için çalışma başlatıldı. Bayburt Valisi 8 işçinin tünelden yaralı olarak çıkarıldığını söyledi.