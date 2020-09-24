Kop Dağı'nda tünel inşaatında patlama sonrası göçük: 11 işçi yaralandı

Bayburt-Erzurum karayolunda yapımı süren Kop Dağı Tüneli’nde gaz sıkışması sonucu yaşandığı tahmin edilen patlamanın ardından göçük meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri, 11 yaralıya ulaştı.

İlk açıklamasında 8 kişinin yaralandığını ve durumlarının iyi olduğunu söyleyen Bayburt Valisi Cüneyt Epcim daha sonra yaptığı açıklamada patlamada yaralanan 11 işçinin hastanelere ulaştırıldığını söyledi.

Ekiplerin belirlemelerine göre içeride mahsur kalan olmadığını belirten Epcim, "11 yaralımızın içerisinde durumu çok ağır olan yok. Sadece bir arkadaşımızın diğerlerine nazaran durumu biraz daha ciddi. Tünel içinde de herhangi bir yaralımız yok, ekiplerimizin tüneldeki diğer çalışma ve incelemeleri ise sürüyor" diye konuştu.

İnşaat-İş Sendikası patlamanın gaz sıkışması sonucu yaşandığının tahmin edildiğini bildirdi ve tünelde çalışan işçilerin 1 yıl önce "İşler bir gün gecikince azarlayanlar 3 aydır maaş ödemiyor" diyerek greve çıktığını hatırlattı: