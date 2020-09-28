Kop Dağı Tüneli inşaatında yaralanan işçilerden biri yaşamını yitirdi

24 Eylül'de, Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatında gaz sıkışmasına bağlı olduğu belirtilen patlamanın ardından ağır yaralanan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen işçilerden Oğuzhan Orak kurtarılamadı.

Kısa bir süre önce tünel inşaatında çalışmaya başladığı öğrenilen 21 yaşındaki Orak'ın cenazesi, Erzurum'da defnedilecek.

Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayacak tünel inşaatının Bayburt kesiminde, 24 Eylül Perşembe günü, ilk belirlemelere göre metan gazından meydana geldiği tahmin edilen patlamada 11 işçi yaralanmıştı. İşçilerden 3'ü Trabzon, Erzurum ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alınmış, 8'i ise Bayburt Devlet Hastanesindeki müdahalelerinin ardından taburcu edilmişti.