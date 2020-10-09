Konya'da tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı

Konya Valiliği'nin Covid-19 gerekçesiyle aldığı karara göre, il genelinde yapılacak toplu etkinlikler 9-23 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Yapılan açıklamada, "Konya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02.10.2020 tarihli ve 2020/106 sayılı kararı ile 2911 sayılı Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, çadır kurma vb. etkinliklerin Valilik makamının 08.10.2020 tarihli ve 4140 sayılı onayı ile 09 Ekim 2020 günü saat 00.01’den 23 Ekim 2020 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi.