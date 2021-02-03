Konya'da öğrencilerden Boğaziçi'ne destek

Boğaziçi öğrencilerinin mücadelesi devam ederken Konya’daki öğrenciler bir dayanışma eylemi gerçekleştirdi.

Yapılan basın açıklamasıyla "Direnen, boyun eğmeyen ve aşağı bakmayan sıra arkadaşlarımızın yanlarında olduğumuzu bir kez daha haykırarak ilan ediyoruz" diyen öğrenciler, gözaltına alınan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını ve Melih Bulu’nun istifa etmesini talep etti.