Konya'da mermer ocağında iş cinayeti

Konya Beyşehir’de bir mermer ocağında sayalama işlemi sırasında soket fırlaması sonucunda Gökhan Yıldırım isimli maden mühendisi yaşamını yitirdi.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, ülkede ölen maden emekçisi sayısının son günlerde artmasının ardından bir açıklamada bulundu.

Açıklama şöyle:

SÖYLEDİK SÖYLEMEKLE KALMAYACAĞIZ

HAYKIRIYORUZ HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ!...

ÖLÜMLER SÜRÜYOR İKTİDAR SEYREDİYOR!...

Bugün günlerden 16 Ocak 2021 daha üç gün önce madencilik sektöründe ölümlerin devam ettiğini ve siyasi iktidarın sadece seyrettiğini belirten bir basın açıklaması yapmıştık ki sesimiz yetkililere ve sorumlulara ulaşmadan yeni bir ölüm haberi daha geldi.

30 Aralık 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihlerinde Zonguldak’ta 11 Ocak 2021 tarihinde Şırnak’ta hayatını kaybeden maden emekçilerinin ailelerinin gözyaşları kurumadan üyemiz Gökhan Yıldırım, teknik olarak görev yaptığı Konya Beyşehir’deki mermer ocağında sayalama işlemi sırasında soket fırlaması sonucunda hayatını kaybetmiştir.

Hayatını kaybeden meslektaşımızı saygıyla anıyor yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Bir maden mühendisinin bu şekilde ölümü “artık tuz koktu” anlamına gelmektedir. Sözün bittiği yerdeyiz, söylenecek söz yok demektir. Üyemiz Gökhan Yıldırım’ın ölümünden sonra verilecek ifadeleri tahmin etmek hiçte zor değil. İşveren ve avukatları ile şahitler “Gökhan Yıldırım zaten maden mühendisi idi, gerekli önlemleri almakla görevli idi, kendisi dikkatsiz ve tedbirsiz davranmıştır.” veya “iş güvenliği uzmanı görevini yerine getirmemiştir.”, “işverenin herhangi bir sorumluluğu yoktur” şeklinde ifade verecekler ve yargı da üyemizi sorumlu tutacaktır.

Bir kez daha diyoruz ki bu iş kazalarının meydana geliş şekli ve nedenleri incelendiğinde geçmişte meydana gelen kazaların adeta kopyası ve çok kolay bir şekilde önlenebilir olduğu görülmektedir. Bu nedenledir ki TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak basit, önlenebilir ve adeta geçmiş kazaların kopyası olan bu tip iş kazalarına “iş cinayeti” diyoruz.

Odamız tarafından hazırlanan bilimsel ve teknik raporlarda da belirtildiği üzere bu tip faciaların asıl nedeni 1980’li yıllardan itibaren ülkemizde uygulanan neo-liberal politikaların sonuçları olan özelleştirme, taşeronlaştırma, kuralsızlaştırma, esnekleştirme ve denetimsizleştirme politikaları ve sermayenin bitmek tükenmek bilmeyen kar hırsıdır. Yaşanan ölümlerin gerçek sorumluları maden mühendisi meslektaşlarımız değil, söz konusu politikaları ülkemizde yaşama geçirenler ve savunanlardır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak üyemiz Gökhan Yıldırım’ın haklarını korumak için yaşanan bu cinayetin sonuna kadar takipçisi olacağız.